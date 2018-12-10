«Росводоканал Оренбург» завершает строительство водовода в Промышленном районе города в рамках инвестиционной программы. Стоимость объекта составляет 56,5 млн рублей.

Выполнено свыше 90% от всего объема работ. Сейчас специалисты предприятия строят трубопроводы по переулку Таймырскому и улице Ворошилова. Планируется проложить свыше 400 метров труб диаметром от 110 до 225 мм. Монтаж водопроводов производится в основном методом горизонтально-направленного бурения, а также открытым способом.

«Закончены работы по улицам Лабужского, Заводской, Гастелло и Краснодарской, а также строительство камер и колодцев с водораспределительными узлами. В общей сложности было смонтировано 1744 метра трубопроводов диаметрами от 110 до 315 мм и выполнен монтаж футляров длиной 402 метра под железнодорожным переездом», — отмечает директор по производственному обслуживанию ООО «Оренбург Водоканал» Константин Щукин.

По завершении строительства будут произведены пусконаладочные работы и гидравлические испытаниям для проверки качества монтажа и прочности нового водовода. После этого объект запустят в эксплуатацию, что обеспечит жителей промышленной части города Оренбурга водой из одного из самых лучших водозаборов области — Ново-Сакмарского.