Накануне с 9 часов утра начала свою работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Оренбурга.

Всего до участия в конкурсе были допущены 28 человек. В это число, как стало известно ранее, не вошли Аверьянов Андрей Александрович, Дайнеко Андрей Станиславович, Рябуха Елена Алексеевна и Стешин Сергей Николаевич. Прекратил участие на основании собственного заявления Дьяконов Денис Федорович. Не представил в срок справку об отсутствии судимости и был исключен из числа участников также Столпак Сергей Павлович.

За день конкурса комиссия познакомилась с программами всех претендентов. Один из первых — главный инженер ООО «Оренбургпромавтоматика» Александр Колыбельников, — заявил о «самоотводе», объяснив комиссии, что поддерживает другого участника конкурса, вице-губернатора Дмитрия Кулагина. А председатель ОРОО «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ирина Моргунова в качестве основы своей концепции развития города взяла ныне действующую Стратегию социально-экономического развития Оренбурга, объяснив, что её нужно лишь немного актуализировать.

Серьёзное число участников конкурса неслучайно. С самого начала, с этапа приема документов, комиссия придерживалась принципа максимальной открытости: документы у желающих стать кандидатом на должность Главы принимали одновременно до 3 юристов. Лояльным был и допуск к участию в конкурсе: к 27 участникам были замечания по отдельным позициям списка документов, но все они были отработаны и устранены до дня самого конкурса.

Тот же принцип постарались не нарушить и в день конкурса: комиссия приняла решение сделать максимально открытым для средств массовой информации сам процесс конкурса, за исключением той его части, на которой рассматривались вопросы, связанные с персональными данными кандидатов.

В результате тринадцатичасовой работы комиссия приняла следующее решение: кандидатами на пост Главы Оренбурга становятся Кулагин Дмитрий Владимирович и Чуфистов Сергей Викторович. Именно их кандидатуры рассмотрят на очередном заседании Оренбургского городского Совета, и один из них станет новым Главой Оренбурга.

Стоит отметить, что решение комиссии совпадает с результатами экспертного опроса, проведенного одним из членов комиссии, доктором политических наук, руководителем Оренбургского социологического центра общественного мнения Галиной Шешуковой.

Выступления нескольких кандидатов члены конкурсной комиссии также отметили отдельно.

— Сегодня на конкурсе мы увидели новых людей, способных формировать городскую повестку, формулировать проблемы и предлагать пути решения. Особенно мы можем отметить выступления Приказчикова Андрея Анатольевича, Британской Виктории Викторовны, Кальнишевского Василия Александровича, Кушниренко Дмитрия Александровича, Кретова Павла Васильевича, Эмирагаева Назима Абдурагимовича, Порошина Артема Юрьевича, Чернова Дмитрия Алексеевича и Деминой Татьяны Владимировны, — рассказала журналистам председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Вера Баширова.

Отдельно она также поблагодарила представителей СМИ, принявших участие в освещении процедуры конкурса.

— Мы постарались сделать конкурс максимально открытым, и я благодарна средствам массовой информации за своевременное и правдивое освещение, — добавила Вера Ириковна.