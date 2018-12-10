Уральская Сталь (входит в компанию «Металлоинвест») признана лучшим предприятием в номинации «Товар года» за разработку и выпуск нового вида продукции – стальной заготовки для производства железнодорожных колес.

Эксперты высоко оценили качественные характеристики производимой комбинатом продукции, соответствующие признанным стандартам качества. Также продукция Уральской Стали получила множество положительных отзывов потребителей.

За организацию выпуска нового вида продукции управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов в рамках конкурса удостоен звания «Отличник качества».

Награды являются общей заслугой всего коллектива, отметил Евгений Владимирович. «Металлоинвест реализует масштабные программы развития на всех предприятиях Компании. Одним из ключевых инвестиционных проектов на Уральской Стали стала модернизация МНЛЗ-1. Она позволила расширить сортамент высококачественной продукции, на которую уже есть заказчик, — рассказал Евгений Маслов. — В рамках долгосрочного контракта Уральская Сталь поставляет Выксунскому металлургическому заводу круглую непрерывнолитую заготовку для изготовления железнодорожных колес. Приятно, что нашу работу ценят не только партнеры, но и отмечают на региональном уровне. Впереди у нас много амбициозных задач и новых свершений».

Кроме того, управляющий директор АО «Уральская Сталь» отмечен благодарностью министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Благодарственный знак вручен за активную деятельность в природоохранной сфере.

Чествование победителей областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья» состоялось на VIII международном экономическом форуме «Оренбуржье — Сердце Евразии» в Оренбурге. Уральская Сталь ежегодно становится призером конкурса.