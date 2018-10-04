В рамках корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» в Новотроицке прошло занятие на тему «Оценка программ и проектов в сфере детства на основе доказательного подхода».

Мероприятие собрало порядка пятидесяти специалистов дошкольных учреждений, представителей управления образования и комитета по физической культуре, спорту и туризму, детской городской больницы и Уральской Здравницы, центров социальной помощи населению.

«Программа Металлоинвеста – действенна. Она успешно развивается в Новотроицке, — отметил в приветственном слове глава города Новотроицк Дмитрий Буфетов. — Если мы с вами будем продвигать новые идеи, которые принесут плоды, будет доказана эффективность каждого проекта, тогда эта программа будет развиваться дальше».

«Реализуя проекты в рамках программы, мы всегда делаем упор на положительные изменения в здоровье ребёнка, а не на косвенные результаты: сколько мероприятий провели в детском садике или сколько детей поучаствовали. Это принципиально важный момент, – подчеркнула эксперт программы «Здоровый ребенок» Ольга Бессолова. — Теперь нужно научиться доказывать, а не просто показывать действенность наших проектов. Это непросто, ведь средневзвешенная оценка результативности мало о чем говорит. Нужно научиться грамотно измерять прогресс в изменениях у каждого ребёнка, тогда и эффективность проекта будет доказана».

В своем выступлении Ольга Бессолова раскрыла все аспекты доказательности социальных практик: подходы, международный опыт и стандарты. В ходе групповой работы специалисты смогли потренироваться в применении доказательного подхода при оценке своих проектов.

«Программа «Здоровый ребёнок» для Металлоинвеста имеет особую важность. В городах присутствия Компании большая часть детей, посещающих детские сады, — это дети работников наших предприятий. Поддерживая здоровье детей, мы оказываем поддержку их семьям. А это для всех важно и очень значимо, — отметила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. – Такие семинары мы проводим четыре раза в год. Это эффективная площадка, где мы совместно выявляем проблемы, находим точки соприкосновения специалистов, которые могут их решить, ищем подходящие технологии, инструменты и совместными усилиями приходим к выводу, что именно и каким образом необходимо реализовать здесь и сейчас».

О начале реализации своих проектов, победивших в конкурсе «Здоровый ребенок – 2018» и получивших грант на осуществление, рассказали воспитатели детских садов № 12, 29 и 38, а также главврач Уральской Здравницы.

Так, старший воспитатель ДОУ №12, руководитель проекта «От игры – к письму» Наталья Поднозова рассказала, что на первом этапе запуска проекта была проведена диагностика готовности детей подготовительной группы. Выявлено, что 25 из 30 детей имеют слабую готовность руки к письму: к концу выполнения задания они уставали, не все умеют держать правильно карандаши и чертить непрерывные линии. Проект объединил усилия музыкального работника и воспитателей, которые дважды в неделю стали проводить занятия по специальной программе. Тренировки по координации движений проходят с использованием спецоборудования, закупленного на средства гранта Металлоинвеста.

Подобные семинары запланированы и в других городах присутствия Металлоинвеста, где работает программа.

Программа «Здоровый ребёнок» реализуется Компанией в рамках трёхсторонних соглашений с регионами и городами присутствия. Она нацелена на создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, привлечение новых знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями. За основу оценки результативности проектов берутся показатели физической подготовленности и медицинские показатели улучшения здоровья детей. За время реализации программы в Новотроицке с 2016 года для педагогов города проведено более десяти обучающих семинаров. Более 30 проектов отмечены грантами Металлоинвеста и успешно реализованы.