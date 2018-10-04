В октябре на сцене Оренбургского государственного областного театра кукол будут показаны спектакли театров кукол из Липецка и Тюмени. Благодаря участию в федеральном проекте «Большие гастроли» эти коллективы впервые порадуют своим творчеством оренбуржцев.

Липецкий государственный театр кукол открывает гастроли в Оренбурге 10 октября спектаклем «Авоська в городе» (3+) по пьесе Э. Кораблиной, повторный показ которого пройдет 12 октября. Спектакль рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста. Участвуя в постановке, юные зрители в компании озорной Авоськи и Веселого Светофора познакомятся с правилами поведения на проезжей части. 13 октября малыши и их родители смогут посмотреть «Дюймовочку» (3+) по сказке Андерсена.

11 и 14 октября состоится спектакль в двух действиях для детей 6-12 лет «Липецкая ярмарка» по пьесе А. Пономарева и Э. Кораблиной. Пьеса написана по мотивам фольклора Липецкой области и изобилует русскими народными частушками, сказками, пословицами, поговорками, побасенками. По ходу представления скоморохи рассказывают об одной забытой традиции – Ярмарке, которой издревле славилась русская земля, а куклы Егорка и девчушка-романушка попадают в весёлые и комичные ситуации, из которых всегда найдут выход.

Актеры из Тюмени выйдут на сцену оренбургского театра кукол 24 октября с постановкой «Волшебное кольцо» (3+) по Борису Шергину. До 28 октября они покажут оренбургскому зрителю еще три спектакля: «Не хочу быть собакой» (10+), «Бобик в гостях у Барбоски» (3+) и «Репку» (3+) по мотивам русских сказок.

Музыкальный спектакль «Не хочу быть собакой» для среднего и старшего школьного возраста захватит своей неиссякаемой энергией, жизнерадостностью, музыкальностью и юмором. Это история повествует о сердечной причастности, братстве и великодушии. Вместе с колоритными героями Петухом, Котом и собакой Мотей зрители проникаются добрыми чувствами, постигая удивительную правду жизни: чтобы быть полезными друг другу, каждый должен заниматься тем, что у него лучше получается.

Программа гастролей Липецкого государственного театра кукол

10 октября

11:00, 13:00 – Э. Кораблина. Авоська в городе (3+) – Оренбургский государственный областной театр кукол

11 октября

11:00, 13:00 – А.Пономарев, Э.Кораблина. Липецкая ярмарка(6+) – Оренбургский государственный областной театр кукол

12 октября

11:00, 13:00 – Э. Кораблина. Авоська в городе (3+) – Оренбургский государственный областной театр кукол

13 октября

11:00, 13:00 – Г.-Х.Андерсен. Дюймовочка (3+) – Оренбургский государственный областной театр кукол

14 октября

11:00, 13:00 – А.Пономарев, Э.Кораблина. Липецкая ярмарка(6+) – Оренбургский государственный областной театр кукол