Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню защиты животных опросил в социальных сетях экологических туристов о том, каких редких диких животных России они хотели бы увидеть в живой природе.

В России в дикой природе лошадь Пржевальского можно встретить в Оренбургском заповеднике.

Амурский тигр, снежный барс (ирбис) и дальневосточный леопард названы туристами самыми интересными дикими животными для встречи в живой природе. Интересно, что все три принадлежат к семейству кошачьих.

По данным опроса, амурский тигр набрал 27% голосов экотуристов, снежный барс — 23% голосов и дальневосточный леопард — 17% голосов.

Далее в списке самых желанных у экотуристов редких диких животных России идут белый медведь, красный или горный волк и сивуч (морской лев), набравшие по 7% голосов.

В ходе опроса экотуристы также выразили желание увидеть в живой природе архара (горного барана), байкальскую нерпу, зубра и лошадь Пржевальского.

4 октября в России отмечают День защиты животных.