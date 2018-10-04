Юрий Берг: «Первую очередь дороги на Иртек должны построить к 20 октября»

4 октября, губернатор Оренбургской области побывал на строительстве первой очереди дороги от трассы «Илек – Ташла – Соболево» к селам Болдырево, Луговое и Иртек Ташлинского района.

В рабочей поездке участвовали министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, руководитель Главного управления дорожного хозяйства Дмитрий Хусид, депутат Законодательного Собрания Александр Коньков, глава района Владимир Сусликов, руководство подрядных дорожных управлений, ведущих строительство.

Губернатор ознакомился с ходом работ на участке от трассы на Ташлу до села Болдырево.

– Вопросов по качеству работ нет. Графики соблюдаются. С такими темпами первая очередь дороги будет завершена до 20 октября, – сказал по итогам инспекции Юрий Берг.

В этом году будут построены 14 километров автодороги, ещё столько же – в 2019 году. Инвестором строительства выступает нефтяная компания ООО «Сладковско-Заречное», вложившая в этот социально значимый инфраструктурный проект 250 млн рублей.

На сегодня на всем протяжении 14-километрового участка выполнено основание дорожной одежды. Уложено 11 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и 4 км верхнего слоя.