«Доступная среда»: в 2018 году на реализацию программы в Оренбургской области направят 134,2 млн рублей

На заседании межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве области были рассмотрены вопросы реализации государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы.

Размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам сфер здравоохранения, труда и занятости, культуры, молодежной политики, созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, составил 14,7 млн рублей. Общий объем средств на исполнение программы – 134,2 млн рублей.

Как рассказала заместитель министра социального развития области Роза Палатова, проводятся работы по адаптации в 18-ти государственных организациях социального обслуживания, ведутся конкурсные процедуры на поставку информационных систем, информационно-тактильных табличек, поручней, информационного табло, приставных пандусов, обустройство входных групп. Общий объем планируемых затрат из областного бюджета – 4,8 млн рублей. До конца текущего года минсоцразвития планируется 100-процентное освоение средств и достижение установленных значений показателей.

Запланированы работы по обеспечению беспрепятственного доступа к 6-ти медицинским организациям. Будут обустроены пандусы, санитарные помещения, расширены дверные проемы, приобретены и установлены подъемники, тактильно-визуальные знаки. Общий объем планируемых затрат – 7,06 млн рублей.

На повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей предусмотрены средства в объеме 2 млн рублей.

Департаментом молодежной политики области проведены работы в Оренбургском областном оздоровительном центре детей и молодёжи «Янтарь» — сделаны пандусы, расширены дверные проемы, проверен ремонт санузлов.

28,2 млн рублей направлены на создание доступности в 18 образовательных организациях области.

В 2018 году на создание доступной сруды в сфере занятости населения запланированы средства в размере 1 млн рублей. Будут проведены работы на базе центров занятости населения Бугуруслана, Северного и Александровского районов.

В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направленных на повышение уровня жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется обеспечение техническими средствами реабилитации, оказывается адресная социальная помощь, материальная помощь на реконструкцию жилья и другие виды помощи. Отдельное направление работы — повышение уровня подготовки специалистов, работающих с инвалидами.