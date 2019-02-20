В отдел судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Оренбургской области на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении гражданина в должности механика, в организации осуществляющей ремонт дорог.

Мужчина был уволен с должности, но не считал свое увольнение законным. За восстановлением нарушенных прав гражданин обратился в суд, который удовлетворил требования заявителя и обязал руководителя организации восстановить бывшего сотрудника на работе с прежней заработной платой. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав уведомил руководителя, что в случае неисполнения судебного решения он будет привлечен к административной и уголовной ответственности. Директор предприятия не стал ждать негативных последствий и незамедлительно восстановил в должности уволенного гражданина.