Оренбургская кадастровая палата информирует о проведении лекции для кадастровых инженеров и лиц, участвующих в подготовке документов для государственного кадастрового учета (18+).

С целью повышения качества оказания услуг Оренбургская кадастровая палата предлагает принять участие в обучающей лекции, которая запланирована на март 2019 года по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 118.

Для того чтобы были озвучены наиболее актуальные темы, заинтересованные лица имеют возможность ответить на вопросы анкеты, перейдя по ссылке. По результатам опроса будет определена тема лекции.

Гарантируется полная конфиденциальность ответов, которые впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других респондентов.