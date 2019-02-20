По иску прокуратуры г. Оренбурга суд обязал администрацию областного центра до 30 марта 2019 года провести открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по отдельным маршрутам, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ленинский районный суд г. Оренбурга удовлетворил иск городской прокуратуры к администрации областного центра с требованием обязать орган местного самоуправления провести открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок на отдельных маршрутах в г. Оренбурге.

Установлено, что в марте-апреле 2018 года для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в пределах г. Оренбурга предприятиям-перевозчикам, работающим на отдельных городских пассажирских маршрутах по нерегулируемым тарифам (№№ 28, 57, 14, 107, 118 и 55), администрацией города были выданы временные свидетельства на право осуществления перевозок и карты маршрутов сроком действия 180 дней.

В настоящее время срок их действия иссек. Учитывая нормативные ограничения, предусматривающие возможность разовой выдачи временного свидетельства, по окончании срока его действия свидетельство не может быть выдано повторно. При таких обстоятельствах в целях предотвращения кризиса на рынке пассажирских перевозок необходимо проведение установленных законодательством конкурсных процедур для определения легальных перевозчиков. Однако до настоящего времени открытый конкурс не проведен.

Суд первой инстанции, рассмотрев 17 сентября 2018 года заявленные требования, постановил провести открытый конкурс в срок до 10 ноября 2018 года. Апелляционным определением Оренбургского областного суда срок продлен до 30 марта 2019 года.

Решение суда вступило в законную силу.