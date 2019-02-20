В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионер лишился 166 тысяч рублей.

19 февраля в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Оренбургское» обратился 57- летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что при попытке покупки снегохода по объявлению в интернете, стал жертвой мошенников.

Потерпевший сообщил следователям, что собирался сделать подарок внуку. Он нашел в интернете объявление о продаже снегохода, стоимостью 166 тысяч рублей. 11 февраля он созвонился с продавцом, который по электронной почте выслал документы на транспортное средство и видео, демонстрирующее работу товара. Сомнений в том, что товар в действительности существует, у покупателя не было, и 16 февраля он осуществил перевод все суммы покупки на счет указанный продавцом.

— Сразу после осуществления банковской операции по перечислению денежных средств, продавец перестал выходить на связь с потерпевшим. Приобретенный товар оренбуржец не получил и обратился за помощью в полицию. В настоящее время объявление о продаже снегохода с сайта удалено. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщила следователь 4 отдела (по расследованию преступлений на территории Промышленного района г.Оренбурга) МУ МВД России «Оренбургское» Екатерина Костюк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 5 лет.