Накануне в Оренбурге произошла попытка ограбления в одном из супермаркетов сети Пятерочка. Мужчина пытался похитить из ящика хранения чужой пакет. Охрана скрутила воришку. Сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось, 32-летний задержанный ранее был неоднократно судим.

Мужчина зашел в супермаркете и пытался вскрыть ящик для хранения личных вещей покупателей. В чужом пакете находилась машинка для стрижки волос.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Ближайшие 4 года он может провести за решеткой.