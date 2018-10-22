С виновницы ДТП взысканы деньги на лечение потерпевшего

В октябре 2016 года 28-летняя жительница Оренбурга, двигаясь на автомобиле Daewoo Matiz, пренебрегла требованиями дорожного знака, разрешающего движение прямо и направо, совершила маневр поворота налево с проспекта Победы на улицу Орскую и столкнулась с двигавшимся перпендикулярно автомобилем Volkswagen Golf. В результате водителю последнего автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

Пострадавший на протяжении 17 дней получал стационарное лечение в одном из медицинских учреждений города. На его лечение из средств Фонда обязательного медицинского страхования было затрачено более 77 000 рублей.

Вина автолюбительницы в совершении указанного ДТП доказана вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда г. Оренбурга, согласно которому ответчица осуждена по ч. 1 ст. 264 УК РФ к ограничению свободы на 1 год.

Накануне судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала законным и обоснованным решение Промышленного районного суда г. Оренбурга об удовлетворении иска прокурора областного центра к горожанке о взыскании с нее стоимости лечения мужчины, пострадавшего в ДТП.

Суд, рассмотрев иск надзорного ведомства, согласился с его позицией и взыскал с виновной сумму понесенных государством расходов на лечение потерпевшего. Решение суда вступило в законную силу.