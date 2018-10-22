В одном из магазинов Оренбурга у лифта с человеком внутри оборвался трос

В конце прошлой неделе, в одном из магазинов Оренбурга на улице Сахалинской произошел инцидент. В результате падения грузового лифта, из-за обрыва троса, пострадал мужчина. Об этом Oren.Ru сообщили в УМВД.

50-летний мужчина находился в лифте на высоте второго этажа, когда произошел обрыв троса. В результате падения мужчина получил травмы: контузию головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти и рваную рану руки. С этими травмами он был госпитализирован в одну из больниц города.

Название магазина, в котором произошел инцидент, в региональном УМВД не уточнили.