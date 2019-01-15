Покупали квартиру в ипотеку. Долг по кредиту перед банком полностью погасили. Закладная не выдавалась. Может ли банк самостоятельно погасить запись об ипотеке без нашего участия?

На этот вопрос ответит специалист Управления Росреестра по Оренбургской области.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в случае если закладная не выдавалась, регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав:

совместного заявления залогодателя и залогодержателя;

заявления залогодержателя.

В указанном случае участие собственников объекта недвижимости при погашении регистрационной записи об ипотеке не обязательно, достаточно заявления, представленного только одним банком-залогодержателем.