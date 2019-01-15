Оренбург готовится к проведению православного праздника «Крещение Господне». По сложившейся традиции, для купания подготовят три места для совершения обряда — на реке Сакмара в районе автомобильного моста по пр. Бр. Коростелевых, на озере Коровье в пос. им. Куйбышева и на р. Урал (в районе пешеходного моста). Все купели будут оборудованы подходами, ограждением под водой, лестницами для спуска и подъема, освещением и местами для переодевания.

— На территории Коровьего озера оборудуется купель с шестью спусками, устанавливаются лавочки вместимостью порядка 300 посадочных мест; монтируются палатки, где можно переодеться и подготовиться к омовению, — подчеркнул глава Южного округа Артем Гузаревич. — Для юных оренбуржцев предусмотрены детская купель и мобильная баня. Въезд транспорта в пос. им. Куйбышева будет осуществляться по улице Ветеранов Труда, выезд – вдоль озера на улицу Осеннюю. Парковочная площадка рассчитана на 300 машино-мест.

В Северном округе на двух купелях оборудуются 8 отдельных входов, устанавливаются 30 скамеек для переодевания, также будет смонтированы 2 палатки с отопительными приборами. В настоящее время выполнены работы по очистке подъездных путей, подготовлена парковка на 500 машино-мест.

Для желающих окунуться в проруби на реке Урал предусмотрены 4 палатки для переодевания, в т. ч. одна отапливаемая, где можно будет переодеть и приготовить к купанию детей. На данном водоеме оборудованы две купели глубиной не более полутора метров, дно которых выстлано деревянными досками.

По замерам, выполненным в местах проведения купаний сотрудниками ГИМС, толщина льда в среднем составляет 40 см. Результаты проб воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Купание в купелях начнется с 20:00 18 января и продлится до 08:00 20 января 2019 года. Освящение воды на оз. Коровье пройдет в ночь с 18 на 19 января (в 24.00).

Соблюдение мер безопасности и общественного порядка в местах купания и спусков к иорданям обеспечат сотрудники полиции, работники городской спасательной станции, администрации города Оренбурга, волонтеры, спортсмены и преподаватели ОБЖ. Кроме того, будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и постов ГИБДД, организована работа торговых точек с горячим чаем и питанием.

Во избежание несчастных случаев горожан призвали совершать обряды только в специально оборудованных купелях, чтобы при любой сложившейся ситуации им была оказана своевременная помощь.