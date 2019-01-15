Многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ «Городские инновационные технологии» («ГИТ»), всероссийский оператор цифровых возможностей «МегаФон» и его дочерние компании «Кометрика» и Netbynet договорились совместно работать над технологическими проектами в сфере ЖКХ на федеральном уровне. Соглашение подписали основатель «ГИТ» Грант Агасьян, член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова, генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов и генеральный директор «Кометрика» Дмитрий Петров.

Основными направлениями сотрудничества станут совместные инвестиции в наиболее важные технологические проекты страны, приобретение телекоммуникационных и ЖКХ-активов, использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания в отрасли ЖКХ в России, формирование новых стандартов. Помимо этого, компании договорились о совместной работе над внедрением решения «Цифровая Управляющая компания», проведении совместных исследований и реализации пилотных проектов в сфере автоматизации процессов управления жилой недвижимостью.

– Мы рады, что у нас появился стратегический партнер, который имеет такие же серьезные планы по развитию отрасли ЖКХ, как и мы, и обладает необходимыми технологическими компетенциями, – говорит Грант Агасьян, основатель ПАО «ГИТ». – Мы уверены, что совместно сможем изменить рынок ЖКХ, добившись того, что российское жилищное хозяйство станет одним из самых современных и технологичных в мире. В наших планах совместный приход в различные регионы РФ, совместные инвестиции и активная работа. Уверены, что в 2019 году наше сотрудничество принесет конкретные результаты и будет охватывать десятки миллионов метров жилого фонда по всей стране.

— Жилищно-коммунальное хозяйство – это та сфера, которая особенно нуждается в цифровых преобразованиях. Мы ведем активную работу в этом направлении. Например, в Новгородской области в пилотном режиме уже работает решение «Цифровая управляющая компания». Вместе с нашими партнерами мы сможем внедрить решения, которые упростят взаимодействие жильцов с коммунальными службами по всей стране. Чтобы это стало реальностью, мы применяем наши собственные разработки и используем экспертизу наших партнеров в части больших данных и Интернета вещей, – отмечает Анна Серебряникова, член совета директоров «МегаФона».

— Мы готовы к партнерству с «ГИТ», и вместе с «МегаФоном» предложим самые современные и качественные телекоммуникационные услуги для жильцов многоквартирных домов, — отметил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов.