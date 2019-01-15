На сайте цифрового телевидения появилась возможность проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту.

На сайте смотрицифру.рф теперь можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

Первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук:

«По статистике в среднем более половины (57%) всех звонков на федеральную горячую линию по вопросам цифрового эфирного телевидения касаются именно выбора приемного оборудования. Специалисты РТРС проанализировали открытые источники и собрали наиболее полную в России базу моделей телевизоров и цифровых приставок. Она будет особенно полезна телезрителям, которые готовятся купить новое приемное оборудование. Перед приближающимся отключением аналогового телевидения важно убедиться, что ваш телевизор поддерживает цифровой стандарт и настроен на прием цифрового сигнала».

Определить соответствие приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта смотрицифру.рф, перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. Другой вариант — поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по алфавиту.

Если окажется, что модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в том же подразделе.

Сегодня в России продается более 2 000 моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора — 6 000 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей.

В 2019 году Россия простится с федеральным аналоговым телевидением. Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.