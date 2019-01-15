16 января в 14:00 в Бузулукском краеведческом музее состоится встреча «Афганистан. Эхо огненных гор». Музейное мероприятие посвящено 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. На встречу приглашены преподаватели и студенты Бузулукского лесного колледжа.

Для организации встречи сотрудники музея подготовили информацию краеведческого характера о бузулучанах – участниках афганский событий 1979–1989 годов. По традиции в такие дни вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в других вооружённых конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

В Бузулукском музее участники встречи вспомнят тех, кто погиб, исполняя свой воинский и гражданский долг за пределами Отечества, расскажут об опыте работы общественных организаций участников боевых действий, поделятся своими представлениями о патриотическом воспитании детей и молодежи.

22 января в 14:30 тематическая встреча «Под градом пуль» пройдет в Доме культуры «Машиностроитель» города Бузулука. В ходе программы, посвящённой 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, её участники познакомятся с событиями того времени, увидят кадры видеохроники и архивные материалы. Почётными гостями встречи станут ветеран афганской войны Юрий Вандышев и матери погибших героев.