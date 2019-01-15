На завершившемся в Чебоксарах чемпионате Приволжского федерального округа по легкой атлетике успешно выступили легкоатлеты города Оренбурга, вошедшие в состав сборной команды Оренбургской области.

Чемпионами ПФО стали: Владимир Попов на дистанции 1500 м и 800 м, Эвелина Овсянникова на дистанции 800 м и Никита Богданов на дистанции 200 м.

Альберт Рамазанов стал серебряным призером на дистанции 3000 м, а Никита Богданов — бронзовым призером на дистанции 60 м.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ПФО для участия в чемпионате России, в состав которой войдут наши спортсмены.