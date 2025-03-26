Ириклинский Гидроузел Снижает Сброс Воды в Ожидании Паводка на Реке Орь

С 28 марта Ириклинский гидроузел переходит на минимальный режим сброса воды. Объем сброса составит 15 кубометров в секунду.

Это решение принято для безопасного пропуска весеннего паводка. Оно поможет справиться с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Орь. Гидрометцентр прогнозирует повторное повышение уровня на этой реке.

Состояние Водохранилищ

Ириклинское Водохранилище

Ириклинское водохранилище в настоящее время располагает значительной свободной емкостью. Она составляет 746 миллионов кубометров. Это позволяет принять дополнительный объем воды без риска переполнения.

Одновременно специалисты фиксируют снижение притока воды. Реки Суундук, Уртазымка и Таналык несут меньше воды в водохранилище. Прогнозы осадков и текущие запасы снега также не предвещают резкого увеличения притока.

Водохранилища Выше по Течению

Уровни воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах (Челябинская область) также снижаются. Именно эти водоемы питают Ириклинское.

Их суммарная свободная емкость составляет около 75 миллионов кубометров. Это создает дополнительный буфер для регулирования стока.

Постоянный Контроль Ситуации

Специалисты профильных ведомств ведут непрерывный мониторинг. Они анализируют все гидрологические и метеорологические факторы.

В заключение, режим работы Ириклинского гидроузла будут оперативно корректировать. Решения будут приниматься на основе фактической обстановки и обновленных прогнозов.