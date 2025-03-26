Рекордные Инвестиции в Оренбургскую Область: Регион Привлекает Миллиарды и Создает Тысячи Рабочих Мест

Оренбургская область демонстрирует беспрецедентный экономический рост. В прошлом году регион привлек рекордные 345 млрд рублей инвестиций. Губернатор Денис Паслер подчеркнул это достижение в своем блоге. Он отметил, что область зарекомендовала себя как надежный партнер для реализации крупных проектов. Эти инвестиции в Оренбургскую область стали самыми высокими за всю её историю.

Текущий Инвестиционный Портфель

На данный момент инвестиционный портфель Оренбуржья составляет 488 млрд рублей. В регионе реализуется 113 инвестиционных проектов. Ожидается, что эти инициативы создадут не менее 27 тысяч новых рабочих мест. Такой приток капитала свидетельствует о доверии бизнеса к экономическому климату области.

Крупные Проекты Стимулируют Рост

Значительный вклад вносят крупные региональные предприятия. Они реализуют масштабные проекты в различных секторах экономики.

Инвестиции в Нефтегазовый Сектор

«Газпромнефть Оренбург» активно инвестирует в геолого-технические мероприятия. Компания вложила 74 млрд рублей и создала более 750 рабочих мест. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Кроме того, ООО «Сладковско-Заречное» направляет 44 млрд рублей в Ташлинский район. Средства идут на развитие инфраструктуры и строительство нефтяных скважин. Благодаря этому проекту появилось 260 рабочих мест.

Развитие Агропрома и Инфраструктуры

В Бузулуке близится к завершению строительство маслоэкстракционного завода «Астон». На новом предприятии будет работать более 300 человек.

Также масштабная модернизация проходит в международном аэропорту имени Юрия Гагарина. Объем инвестиций в этот проект превышает 16 млрд рублей.

Роль Особых Экономических Зон

ОЭЗ «Оренбуржье» играет ключевую роль в привлечении капитала.

ОЭЗ «Оренбуржье» как Центр Притяжения

Общий объем инвестиций резидентов этой особой экономической зоны (ОЭЗ) достиг 53,1 млрд рублей. За последние три года 21 предприятие решило разместить здесь свои производства. В результате планируется создать почти 16,5 тысячи рабочих мест.

Активность в Новотроицке и Ясном

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) также показывают высокую активность. В Новотроицке и Ясном с 2019 года резиденты запустили 22 проекта. Они привлекли 22 млрд рублей инвестиций. Кроме того, было создано 4 800 новых рабочих мест.