Худеем лежа! Уникальная японская методика для ленивых

По мнению NDTV Food, сбросить свой вес, достаточно сложная задача. Можно голодать, сидеть на диетах, выполнять изнурительные тренировки в спортивном зале.

Японский медик Тошики Фукуцудзи предлагает легкий и успешный способ борьбы с лишним весом. Ранее эту методику применяли при нарушениях осанки. Поэтому в процессе ее использования ваш рост слегка увеличится. Дополнительный эффект упражнения, это укрепление мышц вашего пресса, что позволит сделать фигуру более стройной.

Начинаем заниматься.

Для упражнения потребуются полотенце и коврик.

Закрепляем лентой плотно скатанный из полотенца валик. В диаметре он должен быть около 8-10 сантиметров. Ложимся на спину, подкладываем валик поперек спины, размещая его под ямочкой пупка. Соединяем большие пальцы на ногах и разводим пятки. Получаем треугольник. Вытянутые вверх руки, опускаем ладонями на пол, затем ваши мизинцы нужно соединить. Ставим счетчик таймера минут на 5 и лежим неподвижно. После сигнала таймера не торопясь, потихоньку смещаем тело на бок и медленно встаем.

Для тех, кто не смог сразу осилить пять минут, можно начинать цикл упражнений с полуминутной нагрузки.

Занятие рекомендуется делать либо с утра, для повышения тонуса, либо вечером под любимую музыку.

Предварительно проконсультируйтесь со своим врачом, насчет возможных противопоказаний.

На видеоролике можно посмотреть все этапы этого упражнения.

В процессе занятия будет происходить коррекция осанки, что поможет устранить боли в спине. При правильном расположении таза мышечная масса живота будет напрягаться. Это способствует сжиганию жировых отложений в области талии.

Если же вы перейдете к активному образу жизни и правильному питанию, результаты будут по максимуму!

Мы желаем вам здоровья и будем рады, если наше упражнение позволит вам получить желаемые результаты.