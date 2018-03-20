SaveBor – фильм о национальном парке «Бузулукский Бор»

Сергей Сотников автор фильма:

Друзья, национальному парку «Бузулукский бор» на границе Оренбургской и Самарской области грозит экологическая катастрофа.

Эта ситуация назревала уже давно, но сейчас она как никогда приблизилась к опасной отметке. Два года назад я начал работу над фильмом под одноименным названием Бузулукский БОР. Я много раз правил сценарный план, надеясь на хороший финал для национального парка.

За два года работы менялась фабула и мои знания о системе ООПТ России росли. Но, к сожалению, хорошего финала, не случилось.

Фильм создан благодаря краудфандингу. Средства собирались через коллективное финансирование — добровольные взносы от неравнодушных людей. Необходимая сумма в 200 тысяч рублей была собрана за несколько месяцев.