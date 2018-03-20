Что случилось на руднике в Гае? Подробности

В шахте Гайского ГОКа провели спасательную операцию после падения оборудования.

ЧП произошло на глубине 1 150 метров.

600 горняков эвакуированы из-за пожара на шахте в Оренбуржье.

Пресс-служба комбината сообщила порталу Гай.рф о произошедшем отказе оборудования. В результате инцидента кабина с находившимися там рабочими на большой скорости спустилась по монорельсу и разбилась об землю.

Рабочих пришлось доставать с глубины более километра. Они были срочно доставлены в гайское ранимационное отделение. Туда же экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Орска.

После стабилизации состояния двое пострадавших 27 и 38 лет были доставлены в Оренбург на вертолёте и сейчас находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.