В комплексе мер по подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ важным профилактическим мероприятием, наряду с иммунизацией против гриппа, является вакцинация против пневмококковой инфекции. В отличие от противогриппозной вакцины, прививка против пневмококковой инфекции делается однократно.

Наиболее частое и грозное осложнением при гриппе — внебольничная пневмония. Ее риск возрастает у лиц, имеющих хронические заболевания легких, сердца, сахарный диабет, у детей, пожилых людей.

Как подчеркивает министр здравоохранения области Галина Зольникова, оптимальной защитой от пневмонии является вакцинация против пневмококковой инфекции. Она защищает и от других болезней, представляющих серьезную угрозу, в том числе, менингита, сепсиса, отита, синусита; существенно сокращает число обострений болезней сердца и легких, снижает количество госпитализаций. Потери населения от болезней органов дыхания занимают шестое место в структуре причин смертности. Прививка способствует снижению смертности от внебольничных пневмоний, инвалидизации среди пациентов групп риска.

В рамках национального календаря, за счет государственных средств, от пневмококковой инфекции прививаются наиболее уязвимая категория — дети до 2-х лет. На проведение вакцинации призывников направляются средства областного бюджета. Другие категории населения могут привиться за счет средств организаций, личных средств.

Так, в 2017 году в области привито от пневмококковой инфекции 27538 человек, из них 24923 ребенка.

За 9 месяцев 2018 года привито 21427 человек, в том числе 17492 ребенка. За счет областных средств привито 3248 призывников.

Целенаправленная, рутинная работа по вакцинации против пневмококковой инфекции особо актуальна в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.

Министерством здравоохранения поручено медицинским работникам информировать население о возможности предотвращения грозных заболеваний путем вакцинации, разъяснять пациентам важность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.

Региональный минздрав обращается к оренбуржцам: проводить вакцинацию против пневмококковой инфекции абсолютно необходимо! Сделав выбор в пользу вакцинации, вы сбережете свое здоровье, сможете избежать опасных последствий, сохраните жизнь.

Привиться от пневмококковой инфекции можно, купив вакцину в аптечном учреждении. В области она имеется в достаточном количестве. Стоимость 1 дозы вакцины не превышает 1800 рублей. Специалисты обращают внимание: вакцина должна быть доставлена в прививочный кабинет в течение 2-х часов после покупки, где она будет сохранена для пациента. В удобное для пациента время, после осмотра терапевтом, в процедурном кабинете прививка будет сделана бесплатно.