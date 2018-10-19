19 октября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг во главе делегации региона продолжает работу в Ташкенте на I Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств – Президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

На форум приехали руководители 17 российских регионов и более 1000 представителей предприятий, организаций и органов власти Российской Федерации.

Итогом работы оренбургской делегации на первом дне форума стали Соглашения о сотрудничестве с Ташкентской, Ферганской и Наманганской областями Республики Узбекистан, а также соглашение между Правительством региона, АО «Узтрейд»» и ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» о строительстве на территории Оренбургской области оптово-распределительного центра, ориентированного на работу с продукцией, поступающей из Узбекистана.

Министерство экономики Узбекистана сообщает, что в первый день форума подписано более 800 меморандумов и соглашений на 27 млрд долларов США, в том числе 202 инвестиционных соглашения на 20,8 млрд долларов США.

Сегодня в программе форума стоят мероприятия с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Узбекситан Шавката Мирзиёева.

Губернатор Юрий Берг на деловом завтраке с участием глав государств рассказал о региональных инициативах по развитию внешнеэкономических связей и международной кооперации, сделав акцент на логистических проектах.

– Геостратегические преимущества области уже сегодня используются для перевалки грузов из Узбекистана. По экспертным оценкам – это около 100 тысяч тонн овощей и фруктов. Потенциал гораздо больше. Мы работаем над привлечением инвесторов с российской и узбекистанской сторон в создании на территории Оренбуржья объектов транспортно-логистической инфраструктуры – оптово-распределительных центров для оперативного оформления, хранения, распределения, фасовки, упаковки и дальнейшего транзита импортной плодоовощной продукции, — сказал Юрий Берг.

Губернатор сообщил, что партнерам по трехстороннему соглашению — АО «Узтрейд»» и ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» уже предложены две площадки, отвечающие необходимым требованиям по транспортно-инфраструктурной доступности

— Правительство области всецело поддерживает проект. Принятая инвестиционная правовая база, внедренный Стандарт развития инвестиционной деятельности определяют оптимальные условия работы инвесторов на территории Оренбуржья. Мы готовы обеспечить оперативное решение вопросов, возникающих на этапе землеустройства и строительства, и, в последующем, меры налогового стимулирования в соответствии с региональным законодательством, — подчеркнул Юрий Берг.

Сегодня губернатор Оренбургской области примет участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан с участием Президентов двух стран, где расскажет о наиболее перспективных направлениях сотрудничества Оренбуржья с регионами Республики Узбекистан.