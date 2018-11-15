Двух мальчиков провалившихся под лёд продолжают искать водолазы

В Первомайском районе на реке Чаган продолжаются поиски двух детей, которые накануне провалились под лёд. Произошло это в районе поселка Маёвка.

Сейчас на реке работает оперативная группа ОФПС-10. К поисковым мероприятиям всего привлечено 49 человек, 11 единиц техники, 1 БЛА, из них от МЧС – 10 человек, 2 единицы техники, 1 БЛА, сообщили в МЧС.

В районе ЧП толщина льда на реке доходит до 10 сантиметров. Спасателям приходится прорубать лед, чтобы обследовать территорию.

По состоянию на 4 часа дня обследовано 4 км береговой линии и 1 500 кв м акватории.

Для оказания психологической помощи родственникам привлечены психологи.