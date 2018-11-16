Отдых в популярном стрелково-развлекательном комплексе «Маленькая Швейцария» в городе Гай, для оренбургской семьи обернулся большими проблемами. 6-летний ребенок играя на территории получил серьезные травмы.

По данным следствия, родители с двумя маленькими детьми и друзьями приехали в «Маленькую Швейцарию» отпраздновать день рождения сына.

6-летний мальчик, отправился играть на детскую площадку, с другими детьми, упал с детского аттракциона с высоты около 1,5 метров на острые металлические конструкции на земле, образовавшиеся после его установки в результате получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в лечебное учреждение. Пройдя необходимый курс лечения, мальчик выписан для дальнейшей реабилитации.

По данному факту Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ.