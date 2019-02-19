19 февраля в 13:46 на ЖД переезде перегона Платовка – Переволоцкая, у села Верхняя Платовка Новосергиевского района, произошло ДТП с участием автомобиля.

Водитель автомобиля «Subaru» на запрещающий сигнал семафора выехал на ЖД переезд перед приближающимся грузовым поездом. Экстренное торможение, которое применил машинист локомотива не помогло избежать столкновения. Водитель оказался зажат в автомобиле. От полученных травм он погиб.

Движение поездов временно организовано по одному пути. Задержек пассажирских поездов не ожидается, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.