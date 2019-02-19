В Шарлыкском район сотрудники полиции задержали браконьера, который незаконно совершил отстрел самки сибирской косули.

Правоохранители во время патрулирования автомобильной трассы Казань – Оренбург увидели стоящий на обочине внедорожник. Предположив, что водителю необходима помощь полицейские остановились, водитель сказал, что помощь ему не требуется. Но сотрудников полиции заинтересовал свежий лыжный след, который вел к автомобилю. Полицейские провели осмотр автомобиля и обнаружили в багажнике мешок с тушкой косули.

Мужчина пояснил, что произвел отстрел дикой косули из карабина с оптическим прицелом, при этом разрешение на отстрел не имел. Первый выстрел он сделал из окна автомобиля. После поняв, что косулю он подстрелил на лыжах пошел по следу. Спустя 2 км он нашел ее, где и добил вторым выстрелом.

Браконьера доставили в полицейский участок. Тушка косули и карабин были изъяты. Ущерб государству составил 200 тысяч рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.