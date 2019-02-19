На западе Оренбуржья отгремел зональный этап XXIX Областного фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!». Его участниками стали 1350 человек, вовлеченных в самодеятельное творчество, отражающее не только традиционную культуру, но и современное искусство.

6 муниципальных образований области, среди которых город Бугуруслан, Абдулинский городской округ, Асекеевский, Бугурусланский, Северный и Матвеевский районы, на суд жюри представили своих лучших артистов в сфере театральной, вокально-хоровой, хореографической и инструментальной индустрии. В этом году фестиваль отличает широкий спектр жанров и видов культуры: на трех зональных площадках выступили 8 хоров, 2 хора ветеранов, 30 вокальных и 11 фольклорных ансамблей, 17 солистов, 9 танцевальных коллективов, 4 ансамбля народных инструментов, а также клуб любителей песни, ансамбль ложкарей, театры и театральные дуэты, фольклорные и вокальные группы, оркестры народных инструментов и духовой оркестр, семейные ансамбли и многие другие творческие формирования.

1200 человек пришли насладиться выступлениями местных самородков.

Гостей и участников творческого марафона в фойе Домов культуры встречал 161 мастер изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В экспозиционном пространстве были представлены изделия, изготовленные собственными руками в различных техниках.

По итогам прослушивания высокопрофессональное жюри отметило дипломом «За высокое исполнительское мастерство» народный вокальный ансамбль «Отрада» (рук. Николай Петров) ДК «Юбилейный» города Бугуруслана, «За высокий исполнительский уровень» — ансамбль народных инструментов «Экспромт» (рук. Олег Лоренц) (ДМШ № 2 г. Бугуруслана), народный вокально-инструментальный ансамбль «Бумеранг» (рук. Сергей Шамкаев) Бугурусланского района, народный фольклорный ансамбль «Чишма» (рук. заслуженный работник культуры РФ Зайтуна Валишина) РДК Асекеевского района, народный ансамбль народных инструментов им. Б. Родионова (рук. Олег Лоренц) РДК Бугурусланского района, вокальную группу «Лада» (рук. Надежда Селизарова) РДК Матвеевского района, народный хореографический коллектив «Вдохновение» (рук. Эльвира Зайцева) РДК «Юбилейный» Абдулинского городского округа, солистов Анатолия Кулинич, Елену Алексееву ДК «Юбилейный» города Бугуруслана и Тамару Карпову Больше-Сурметского СК Абдулинского городского округа.

Хореографическое отделение ДШИ (рук. Надежда Швецова) Северного района, группа «Йолдыз» народного ансамбля танца «Ялан» (рук. Ринат Умеров) Асекеевского района и театр моды «Гелла» (рук. Елена Астаева) Советского СДК Бугурусланского района стали обладателями диплома «За самое яркое выступление».

Очередной зональный этап пройдет 2 и 3 марта в городе Бузулуке и селе Шарлык. Свое мастерство представят коллективы и сольные исполнители из города Бузулука, Пономаревского, Шарлыкского, Александровского, Бузулукского и Грачевского районов.