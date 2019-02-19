По итогам Всероссийского телевизионного конкурса «Самый красивый центр детского творчества, школа искусств, детский сельский клуб России», который проводился продюсерским центром «Медиа покорение» совместно с редакцией телеканала «Будильник», Дом культуры «Металлург» города Медногорска был назван «Самым красивым сельским Домом культуры России». Одной из главных задач творческого состязания стала историческая значимость сельских клубов, их работа, знакомство с теми людьми, кто оставил свой след в истории российской культуры и образования.

Для участия в конкурсе культурный организатор Николай Бледных снял видеоролик с рассказом о жизни и биографии ДК «Металлург». Как отмечено в положении, материалы передадут Министру образования РФ Ольге Васильевой, также по отдельно составленному договору одним из федеральных каналов России будет снят фильм о победителе.

Дом культуры «Металлург» расположен в самом центре города Медногорска и является одним из важных культурно-досуговых объектов для населения. Он был построен и сдан в эксплуатацию в январе 1961 года, став неотъемлемой частью общественной и культурной жизни медногорцев. Более чем за полувековую деятельность Дом культуры повидал огромное количество мероприятий: от конкурсов и театральных представлений до фестивалей и шоу-программ. Ежегодно силами работников культуры проходят свыше 170 тематических мероприятий, участниками которых только в прошлом году стали 25000 человек.

На базе «Металлурга» действуют 17 творческих коллективов, среди которых образцовый хореографический ансамбль «Орхидея», танцевальная группа «Фантазия», вокально-хореографический коллектив «Веселая карусель», театр «Маска», детский духовой оркестр, рок-группы «Апокриф» и «Резонанс», вокальный ансамбль ветеранов «Сударушки» и другие. В коллективах разножанровой направленности и возрастной категории занимаются около 300 человек. Также на базе Дома культуры «Металлург» функционируют 27 клубов по интересам и любительских объединений с участниками более 500 человек.

Работники Дома культуры «Металлург» усиленно работают над формированием положительного имиджа своего учреждения: в 2015 году «Металлург» был награжден дипломом за I место в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект культуры», а в 2016 — лауреат конкурса «Грани мастерства» в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение».