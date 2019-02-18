В ДК «Экспресс» накануне прошел гала-концерт XXII городского фестиваля «Долг.Честь.Родина». На сцену в этот день выходили лучшие исполнители из числа 500 претендентов этого года.

— Это народный фестиваль, — говорит один из организаторов, депутат Оренбургского городского Совета, директор Центра внешкольной работы «Подросток» Сергей Попцов. — Песни, которые сегодня звучат со сцены, заставляют думать о многом, о нашей Родине. Неслучайно я всегда говорю: не обижайтесь, но хорошая военная песня из трех куплетов стоит роты замполитов!

По традиции, участники фестиваля выступают в 4 номинациях: исполнители песен, ВИА, вокальные ансамбли и авторы-исполнители. Возраст исполнителей может быть самым разным. В этом году самой юной участницей стала 5-летняя Вика Шкаликова, а самому опытному конкурсанту Борису Закурдаеву — 72 года.

— Этот фестиваль – по-хорошему объединяющий, действительно общегородской. Такие традиции нужно поддерживать, — считает депутат городского Совета Елена Афанасова. – Неслучайно фракция «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете уже не первый год готовит для лучшего исполнителя отдельную премию, Гран-при фестиваля.

Нынешний год не стал исключением. Учащийся областного колледжа культуры и искусств Марсель Гарипов получил награду за исполнение песни «Чистым полем» группы «Яхонт».

— Я не впервые участвую в фестивале, и каждый раз очень волнуюсь: как правильно спеть? Какую песню выбрать? Ведь здесь участвуют многие очень сильные вокалисты, и это серьезная проверка мастерства! – признается обладатель Гран-при.

Впереди у него и других победителей городского конкурса – выступления на межрегиональном фестивале «Долг. Честь. Родина», который носит имя Героя России Александра Прохоренко.