С начала зимнего периода только с дорог города вывезли 140 тысяч куб. м снега, со дворов многоквартирных домов — более 35 тысяч куб. м. По сравнению с прошлым годом снега вывезено больше в два раза.

— Погода не дает расслабляться коммунальщикам, вся имеющаяся спецтехника работает в круглосуточном режиме, — сказал первый заместитель Главы города Сергей Чуфистов. – Понятно, что сиюминутно мы не сможем убрать весь снег. Есть регламент уборки снега, в соответствии с которым с утра на магистральных улицах города дорожное полотно посыпано песко-соляной смесью во избежание появления наката. Во дворах многоквартирных домов 1112 дворников расчищают дворовые территории.

На данный момент спецтехника приступила к уборке шуги на магистральных дорогах.

В ночь с 18 на 19 февраля в Южном округе планируется выход 66 единиц спецтехники, в Северном округе — 35-40 единиц.

Свою спецтехнику в помощь городским службам представляют крупные предприятия и организации.

С учетом того, что снегоуборочной техники не хватает, а у имеющейся есть высокий процент износа, на зиму 2019 – 2020 гг. уже планируется приобретение новой техники.

— Наша главная задача – несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы должны обеспечить бесперебойную жизнедеятельность города. Работа всех коммунальных структур округов под контролем, — подчеркнул Сергей Чуфистов.