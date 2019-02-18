С 19 по 22 февраля в Центре настольного тенниса России пройдут игры третьего тура Клубного чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги.

В Оренбурге в своих подгруппах сыграют 12 лучших клубов российского настольного тенниса. На сегодня первое место в турнирной таблице занимает оренбургский клуб «Факел – Газпром», опережая ближайшего конкурента на одну победу.

За оренбургскую команду будут выступать Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Ливенцов и Денис Ивонин. Соперниками хозяев будут «Спарта энд К» (Видное, Московская область), «Гидромет» (Санкт-Петербург), «Люмар» (Людиново), МОО «ФНТ УГО» (Уссурийск) и дублирующий состав оренбуржцев – «Факел – Газпром-2».

В другой подгруппе сыграют две команды из Верхней Пышмы – «УГМК» и «УГМК-ЭЛЕМ», «Кубань-Седин» (Краснодар), СКНТ «Связист» (Уфа), КНТ «Казань» (Казань), «ЦСК ВВС» (Самара).