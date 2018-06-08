8 июня, в Оренбурге под председательством вице-губернатора Дмитрия Кулагина состоялось заседание регионального проектного офиса.

Участники совещания обсудили сводные планы четырех приоритетных проектов, а также подвели промежуточные итоги достижения контрольных точек дорожной карты внедрения проектной деятельности в муниципальных образованиях Оренбургской области. Также в режиме обратной связи на заседании работали представители муниципальных образований региона.

На заседание регионального проектного офиса были внесены паспорта и сводные планы четырех приоритетных проектов. Три от министерства образования Оренбургской области: «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах».

— Вчера Президент в рамках прямой линии уделил внимание системе образования, ее совершенствованию. В Оренбургской области эта работа ведется на системной основе. За восемь лет мы совершили прорыв в плане строительства новых школ, модернизации уже существующих учреждений. И проект регионального министерства образования, касающийся создания современной образовательной среды для школьников, ставит очень амбициозную и правильную задачу – к 2025 перевести школы на первую смену. И если мы будем выдерживать заданные темпы реализации этого проекта, то это вполне выполнимо, — подчеркнул Дмитрий Кулагин.

Один проект представляло управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области ‒ «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской области».

Данные инициативы входят в перечень приоритетных проектов Оренбургской области, утвержденных 21 декабря 2017 года на заседании совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Дмитрий Кулагин отметил, что на 1 июня 2018 года выполнили мероприятия организационного раздела дорожной карты 39 муниципальных образований: разработаны и утверждены нормативные правовые акты организации проектной деятельности.

— К пилотному применению проектно-ориентированной системы управления в реализации приоритетных направлений развития муниципальных образований из 42 городских округов и муниципальных районов приступили 29 муниципальных образований, — подчеркнул Дмитрий Кулагин. — В них сформированы реестры пилотных проектов и начата их реализация. По состоянию на 1 июня 2018 года в муниципальных образованиях Оренбургской области разработано и реализуется 85 проектов.

Среди передовиков проектного управления вице-губернатор назвал: Новотроицк, Орск, Бузулук, Сорочинский городской округ, Тоцкий, Курманаевский, Ташлинский районы.