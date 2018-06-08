В Соль-Илецке стартовал курортный сезон 2018 года. Благодаря расположению в окрестностях города семи уникальных озер с особыми химическими свойствами и развитой инфраструктурой оздоровительно-развлекательного комплекса курорт«Соленые озера» с каждым годом набирают популярность у людей не только в России, но и в зарубежных странах. В 2017 году главную здравницу Оренбуржья посетило более двух миллионов человек.

Главную ценность курорта представляет озеро Развал, которое образовалось в результате солевой добычи в горе Тузтуб. По концентрации соли озеро Развал считается в несколько раз более соленым, чем Мертвое море. Малое Городское озеро богато минералами и сходно по своему составу с Каспийским морем. По соседству с ним располагается единственное озеро с пресной водой, носящее название Большое Городское. Менее соленое озеро Дудино, известное, как бромное, имеет дно озера покрытое копившейся столетиями лечебной грязью, образованной за счет ила, соли и останков обитающих здесь рачков. Сходную концентрацию солей с Дудино имеют озера Голодные воронки и Новое.Тузлучное озеро летом прогревается до шестидесяти градусов, поэтому считается горячим лечебным источником. Воды Тузлучного обладают богатой по химическому составу и целительным свойствам грязью. Целебные грязи помогают в лечении суставов, кожных покровов, болезней позвоночника. Их используют также для косметического эффекта омоложения. Озеро Голодные воронки, довольно соленое и богатое илистой грязью. Вокруг озера расположены многочисленные лечебницы, предоставляющие самые разнообразные услуги по борьбе с болезнями без побочных эффектов.

В городке на глубине трехсот метров находится соляная шахта, очень популярная среди отдыхающих. Помимо осмотра, посещение оказывает благотворное влияние на легочную и нервную системы.

В начале сезона у туристов есть возможность найти подходящее под все требования жилье по доступной цене. Следующие два месяца являются сезоном отдыха. В этот период съезжается наибольшее количество отдыхающих. Июль и август характеризуются наименьшим количеством осадков, а также стабильной температурой воздуха. Самым пиком сезона считается вторая половина августа.

В будущем курорт станет еще более привлекательным местом для оздоровительного туризма. В мае этого года инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» был включен в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019-2025 годы). Планируемые во втором этапе Кластера объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры на общую сумму 4,6 миллиарда рублей позволят функционировать курорту в круглогодичном режиме, предоставляя туристам современную инфраструктуру и обеспечивая высокое качество обслуживания.