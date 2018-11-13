Департамент градостроительства администрации г. Оренбурга нарушил сроки

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области поступила жалоба ООО «СтройАльянс» на действия Департамента градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга при осуществлении процедуры, включенной в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, а именно согласование архитектурно-градостроительного облика объекта. К слову, подобную жалобу Оренбургское УФАС России рассматривает впервые после внесения изменений в ст.18.1 ФЗ-135 «О защите конкуренции».

Результатом предоставления муниципальной услуги, согласно административному регламенту, утвержденному администрацией, является решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, либо отказ в предоставлении данной услуги.

Муниципальная услуга осуществляется в течение 20 дней с момента регистрации документов и заявлений. В ходе рассмотрения дела Комиссия Оренбургского УФАС России установила, что фактически срок оказания услуги составил 27 дней.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности.