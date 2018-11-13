За игнорирование запроса антимонопольного органа-штраф

В 2017 году Оренбургским УФАС России изучалась ситуация на рынке услуг по выдаче охотничьих разрешений. В рамках исследования у ряда хозяйствующих субъектов была истребована определенная информация.

В свою очередь, ООО «Продника-2», посчитав необязательным для исполнения запрос антимонопольного органа, проигнорировало требование о представлении информации и не представило ответ на запрос. Указанные обстоятельства привели хозяйствующий субъект к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей в соответствии с ч.5 ст.19.8 КоАП РФ.

Более того, ООО «Продника-2» в установленный законом шестидесятидневный срок не уплатило назначенный административный штраф. Указанными действиями, вернее бездействием, общество совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа в установленный срок имеет место событие административного правонарушения.

Факт административного правонарушения и виновность ООО «Продника-2» в его совершении были подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений у мирового суда Ленинского района г. Орска при вынесении постановления о назначении административного наказания не вызвали. ООО «Продника-2» назначен еще один штраф в размере 50 000 рублей.

В дальнейшем, Ленинский районный суд г.Орска рассмотрев жалобу общества на постановление мирового судьи, поддержал законность и обоснованность вынесенного постановления.

В конечном итоге за непредставление информации по запросу антимонопольного органа общество заплатит 100 000 рублей в сумме.