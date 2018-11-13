110 теннисистов из 12 регионов России боролись за победу в восьмом Открытом Всероссийском турнире по настольному теннису памяти Виктора Степановича Черномырдина.

В течении пяти дней шли жаркие баталии на главной арене Центра настольного тенниса России. Было разыграно пять комплектов наград. Хозяева соревнований – оренбуржцы – завоевали 11 медалей разного достоинства. Среди мужчин победу одержал оренбуржец Илья Березин, среди женщин Дарья Чернорай (Оренбург). Оренбуржцы стали победителями и в парном разряде – Р. Алчимбаев и И. Березин ( мужские пары), Д. Чернорай и К. Валова (женские пары), И. Березин и Д. Чернорай (смешанные пары). Кроме того, десять участников соревнований выполнили норматив мастера спорта России.

— Для молодых теннисистов участие в соревнованиях столь высокого ранга не только престижно, но и весьма значимо. Этот турнир входит в число рейтинговых соревнований страны, что дает возможность выполнения на нем норматива мастера спорта, отметил на награждении победителей главный судья соревнований, судья международной категории Константин Болдов. — Успешно сыграли в этом году представители Оренбуржья – все первые места завоевали воспитанники специализированной детско-юношеской спортшколы КНТ «Факел-Газпром», на счету оренбуржцев и половина выполнений и норматива мастера спорта.