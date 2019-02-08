Собранные следственными органами СК РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора декану факультета экономики и управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» Ольге Буреш. Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что в период с марта по июнь 2016 года Буреш, выполняя организационно-распорядительные функции в государственном образовательном учреждении, получила взятки от 2 студентов ОГУ по 47 тысяч рублей от каждого студента. Получая взятки, Буреш совершала в пользу взяткодателей незаконные действия, организуя выставление в ведомости и зачетные книжки студентов оценок по дисциплинам образовательной программы по направлению обучения без фактического участия студентов в образовательном процессе.

Следует отметить, что причастность декана экономики и управления ФГБОУ ВПО «ОГУ» к совершению указанных преступлений коррупционной направленности была установлена следователями Следственного комитета России во взаимодействии с региональными управлениями МВД России и ФСБ России в ходе расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении декана исторического факультета ОГПУ.

В ходе предварительного и судебного следствия Буреш избрала позицию в соответствии со своим процессуальным статусом, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество Буреш в виде денежных средств и недвижимости всего на общую сумму более 14 млн. рублей, в целях исполнения приговора.

По представлению органов следствия декан факультета экономики и управления ФГБОУ ВПО «ОГУ» отстранена руководством университета от работы на весь период уголовного судопроизводства вступления в силу приговора суда.

Приговором суда Буреш назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллионов рублей, она лишена на три года права заниматься организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования РФ. Кроме того, полученные в качестве взятки деньги в сумме 94 тысячи рублей конфискованы у осужденной. Приговор суда в законную силу не вступил.