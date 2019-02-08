Оренбургским УФАС России рассматривается дело по заявлению одного предпринимателя на действия другого в части осуществления недобросовестной конкуренции, связанной с регистрацией товарного знака «Добрый Шавермыч», ранее используемое заявителем в качестве коммерческого обозначения киоска по продаже продуктов питания.

Установлено, что с 2016 года заявителем в предпринимательской деятельности по продаже фаст-фуда используется словесное обозначение «Добрый Шавермыч», используемое в качестве коммерческого обозначения.

Однако в 2018 году ответчику, осуществляющему подобный вид деятельности, было выдано свидетельство на товарный знак, также представляющий собой словесное обозначение «Добрый Шавермыч».

Являясь хозяйствующими субъектами-конкурентами, оба предпринимателя используют в своей деятельности одно и тоже словесное обозначение «Добрый Шавермыч».

Разобраться во всем предстоит Оренбургскому УФАС России.