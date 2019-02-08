Заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель и депутат городского Совета Евгений Кашпар приняли участие в работе расширенного заседания Совета Оренбургского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Встреча состоялась в филиале «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».

В мероприятии приняли участие руководители региональных ветеранских организаций, ветераны боевых действий и военной службы, члены семей погибших героев. С приветственной речью к собравшимся обратились Губернатор Юрий Берг, руководитель Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Надыр Ибрагимов, заместитель председателя Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов, Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин. На заседании Совета Оренбургского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоялось открытие фотовыставки, посвященной оренбургским героям-афганцам.

— 15 февраля исполнится ровно 30 лет с того дня, как последняя колонна советских войск покинула афганскую землю. В эти дни мы склоняем головы в память о тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, до конца оставаясь верным присяге. Мы в вечном долгу перед ними и перед их родными! Память о подвиге героев жива в сердцах оренбуржцев! – поделился мнением заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель.

На мероприятии ветераны боевых действий в Афганистане и активисты регионального отделения организации получили награды за большой вклад в развитие ветеранского движения, укрепление дружбы, сотрудничества, оказание социальной поддержки ветеранам, членам их семей, семьям погибших защитников Отечества и активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Благодарностью председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бориса Громова была отмечена и областная организация «Всероссийское общество инвалидов», которой руководит депутат городского Совета Евгений Кашпар. Евгений Викторович проходил воинскую службу в составе Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. За мужество, героизм и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга, награжден медалями «За Отвагу», «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими наградами.

— Областная организация «Всероссийское общество инвалидов» объединяет в своих рядах около 300 ветеранов боевых действий. Так же, как и другие общественные организации, своей главной задачей мы считаем обеспечение преемственности между поколениями в сохранении памяти о тех событиях, — отметил в интервью журналистам Евгений Кашпар.