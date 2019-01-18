На территории Оренбургской области действуют 40 комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляющих различные виды социальных услуг пожилым и инвалидам.

В течение 2018 года на социальном обслуживании состояло 28 тысяч представителей старшего поколения. Им предоставлено более 5 млн различных видов социальных услуг, что на 3,4 процента больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году социальные услуги пожилым оренбуржцам предоставлены на различных условиях оплаты, а именно:

на бесплатной основе – 26 процентам получателям услуг, из них около половины являются ветеранами Великой Отечественной войны;

на условиях частичной оплаты – 3 процентам получателей услуг;

на условиях полной оплаты – 71 проценту получателей услуг.

Социальные услуги на дому в пределах норм, установленных стандартом социальных услуг, предоставляются бесплатно людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также тем, кто имеет среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения в Оренбургской области, или равен ей.

Более подробно познакомиться с условиями получения социальных услуг можно на официальном сайте министерства социального развития в разделе «Соцобслуживание».