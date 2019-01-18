В областную прокуратуру обратились 25 оренбургских предпринимателей, которые жаловались на нарушения со стороны МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».

Предприятие полностью не рассчиталась за поставку запчастей, автомобильных шин, сервисного оборудования и за прочие услуги. Сотрудники прокуратуры выяснили, что МКП задолжало больше 11 млн. рублей поставщикам.

На недопустимость нарушать закон прокуратура указывала гендиректору еще в сентябре прошлого года, но требования руководитель «Оренбургских пассажирских перевозок» так и не исполнил.

В отношении руководителя предприятия возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП. Оренбургское УФАС признало директора виновным.