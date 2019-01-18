17 января в Оренбургском госуниверситете завершилась традиционная спартакиада «Бодрость и здоровье» для профессорско-преподавательского состава и сотрудников.

В ней приняли участие 23 команды, сформированные на факультетах и в институтах головного вуза, филиалах и колледжах, других подразделениях ОГУ. В этом году состязания прошли по восьми видам спорта – дартсу, настольному теннису, шахматам, волейболу, плаванию, в лыжной эстафете и впервые в истории спартакиады – по перетягиванию каната и стрельбе. Во многих из них участвовало руководство ОГУ, к примеру, на лыжню встали ректор университета Жанна Ермакова, проректор по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова, проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Петр Обидченко, проректор по социальной и воспитательной работе Сергей Семёнов, они также проявили активность на соревнованиях по стрельбе и в дартсе.

17 января Сергей Семёнов наградил лучших во всех видах спорта, поблагодарил их за участие и пригласил на спартакиаду в следующем году.

За дипломами победителей на пьедестал четырежды поднимались представители Университетского колледжа ОГУ (1-е место они заняли в соревнованиях по шахматам, перетягиванию каната, в лично-командном зачете и эстафете по плаванию) и трижды – представители геолого-географического факультета ОГУ (лучшие результаты они показали в соревнованиях по волейболу, в лыжной эстафете и настольном теннисе), хорошие результаты показали транспортный факультет и Аэрокосмический институт ОГУ, Кумертауский филиал ОГУ и другие.

– В этом году в спартакиаде «Бодрость и здоровье» приняли участие все без исключения филиалы и колледжи университета, — отметил заведующий кафедрой физвоспитания Владимир Баранов. – Возглавляли команды, как правило, их руководители – директора и деканы, которые сами активно участвовали в соревнованиях.

Как рассказали члены команды геолого-географического факультета, исполняющий обязанности декана Андрей Воробьев состязался во всех видах спорта и показал отличные результаты, что не удивительно, так как он — обладатель золотого знака ГТО.

18 лучших спортсменов были награждены грамотами и призами первичной профсоюзной организации сотрудников ОГУ за активное участие в спартакиаде. Также более 30 сотрудников кафедры физвоспитания в рамках спартакиады успешно выполнили нормы ГТО по плаванию, различным видам прыжков, силовым дисциплинам и т. д., подтвердив, что находятся в отличной физической форме.

Команда-победитель и призеры будут объявлены 25 января, в День российского студенчества, со сцены Студенческого центра ОГУ — Дворца культуры «Россия». В этом году впервые в истории спартакиады будут учтены не только спортивные достижения, но и научные степени участников.