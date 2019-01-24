24 января в СК «Олимпийский» прошли полуфинальные поединки XXIII Открытого Всероссийского турнира по боксу класса «Б» им. В.Н.Канюкова среди юниоров на призы Администрации Северного округа города Оренбурга.

За звание сильнейшего в турнире борются 60 спортсменов из Оренбурга, Актобе, Ташкента, Орска, Новотроицка, Бугуруслана, Бузулука, Соль-Илецка, Первомайского, Красногвардейца, Уфы, Стерлитамака, Ульяновска, Магнитогорска. До полуфинала дошли 11 оренбуржцев – учащиеся государственного бюджетного учреждения Оренбургской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 по боксу имени заслуженного тренера России Г.И. Васильева», Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», школы бокса «Сармат», Центра бокса г. Оренбурга, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва», муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6».

На турнире разыгрывают 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых медалей в весовых категориях от 49 кг до весовой категории свыше 91 кг. Традиционно учреждены специальные призы: «Лучший боксер», «Приз президента Федерации бокса Оренбургской области», «За волю к победе», «Приз зрительских симпатий», «За технико-тактическое мастерство».

Спортсмен, который будет признан лучшим боксером турнира, получит суперприз – ноутбук ASUS.

25 января в 12.00 в СК «Олимпийский» (ул. Новая, 17) состоятся торжественное закрытие турнира, финальные поединки и награждение победителей. Вход свободный