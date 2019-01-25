В связи с ухудшением погодных и дорожных условий на территории Оренбургской области и соседних регионах, вводятся временные ограничения движения для всех видов транспортных средств.

25 января в 01:30 введено временное ограничение в Республики Казахстан, на участке с км. 195 по км. 251 автомобильной дороги «Самара – Шымкент» (от г. Уральск до границы с Российской Федерацией, МАПП «Маштаково»).

25 января в 07:30 введено временное ограничение на территории Бузулукского района, на участке с км. 144+360 по км. 176+000 автодороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбургу). Ориентировочное время окончания прекращения движения 09:30.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники ГАИ и дорожных организаций.